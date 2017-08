População aprova avenida fechada para lazer

A Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana, viveu um dia de Avenida Paulista: fechada para o trânsito de veículos das 6h às 16h neste domingo, a via recebeu famílias e atletas americanenses, além de uma série de atividades físicas, como aulas de zumba e de crossfit. Esse foi apenas o primeiro dia do projeto “Esporte e Lazer na Cidade”, do vereador Juninho Dias (PMDB), mas que promete se estender por todos os domingos.

“A iniciativa é muito boa, é mais uma opção de divertimento, e faltam lugares para trazer a família na cidade”, disse o motorista Daniel Aparecido de Paulo, de 37 anos. Ele aproveitou a tarde do domingo para levar os dois filhos e a esposa para um momento de diversão em família. “Infelizmente agora a tarde deu uma esfriada, mas, mesmo assim, deu para aproveitar. Espero que continue, colocando até brinquedos para as crianças”, reforçou.

A americanense Mônica Valério, 41, também gostou de passar alguns momentos em família na avenida. “Vim com meu filho, meu sobrinho e minha irmã. Eu achei muito bom, as crianças gostam desse espaço, a gente também aproveita para se divertir junto com eles” afirmou. “As vezes, durante a semana, a gente não tem tempo de sair com as crianças, então isso no domingo ficou ótimo. É um lugar grande, com árvore… Se tiver outros dias, eu volto com certeza”, garantiu.