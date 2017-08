Políticos lamentam morte de ex-prefeito Ralph Biasi

Foto: Clayton Damasceno/O Liberal

A notícia da morte do ex-prefeito de Americana, Ralph Biasi, no início da manhã desta sexta-feira (4), repercute no meio político. O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), por exemplo, afirmou que a história política de Americana teve grande evolução “com a contribuição de Ralph enquanto administrador do município”. “Tive a grata satisfação de começar com ele a minha vida pública, ele com 25 anos e eu com 21, prefeito e vereador da cidade, quando fui líder de seu governo na Câmara Municipal. Ralph foi um revolucionário na chefia do executivo, modernizando aspectos importantes em Americana. Fazíamos parte de um grupo de jovens que lutou para fazer a diferença na vida pública e seguimos em uma parceria importante durante essa trajetória”, relembrou Macris.

Já o deputado estadual Cauê Macris (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa, disse que Ralph Biasi fará falta pela “maneira ímpar de encarar desafios” e discutir soluções. “Nos deixa num momento que o país vê princípios morais sendo deixados em segundo plano. Era um combativo defensor dos interesses da nossa cidade, tinha amor pela bandeira americanense, pelas nossas praças e avenidas. Foi um defensor intransigente do Estado Democrático de Direito e um dos principais atores da classe política do Brasil na defesa da eleição direta para presidente”.

O vice-prefeito de Americana, Roger Willians, classificou Ralph como um político de “carreira meteórica” e que o ex-prefeito pode ser considerado uma referência de gestão pública moderna e eficiente. “Político habilidoso, tanto que alcançou o posto maior que um americanense já chegou na administração nacional, o de ministro de estado. Nossos mais sinceros pêsames à família e todos os amigos e correligionários desta que é uma lenda da nossa política local, o eterno e agora saudoso Ralph Biasi”.