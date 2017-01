Policial recebe homenagem por trabalho social com crianças e adolescentes

Há 11 anos, o cabo da Polícia Militar de Americana, Éder Reis, mantém uma escolinha de futebol voltada para crianças e adolescentes carentes que residem na região da Praia Azul. A iniciativa, que começou em um campinho de terra improvisado no bairro, atende atualmente, todos os domingos, de 50 a 70 meninos com idade entre 6 e 16 anos.

O trabalho social, realizado nos dias de folga, rendeu ao policial uma homenagem da corporação. No dia 30 de novembro, ele foi condecorado com a Medalha do Mérito Comunitário. A cerimônia de entrega foi realizada em São Paulo. Foto: Dener Chimeli/O Liberal

“Há 11 anos, tinha uma área pública em frente da minha casa – ele mora e trabalha na Praia Azul. Um terreno de uns seis mil metros. Tinha muito mato. Resolvemos [ele e a comunidade] limpar e fizemos um campinho de futebol com traves de bambu. Depois, fomos para minha chácara, lá tem um minicampo, mas ficou pequeno. A corporação, então, liberou o clube da ADPM (Associação Desportiva da Polícia Militar) para a realização das aulas”, disse. Crianças e adolescentes se reúnem das 9 às 11h30, todos os domingos.

Reis é policial há 27 anos e sempre trabalhou na região da Praia Azul como integrante da ronda escolar. “Vendo a dificuldade do bairro, o envolvimento de crianças e adolescentes com drogas e reprovando na escola, resolvi desenvolver um trabalho social na tentativa de mudar esse cenário. E deu certo. O comportamento nas escolas melhorou e, se antes, ficavam ociosos, hoje têm com que se ocupar”, afirmou. “É uma troca: eles têm que ir bem na escola para poder participar do projeto”, disse.

E para ter certeza que está sendo cumprido o combinado, o policial acompanha de perto o desempenho escolar das crianças e adolescentes. “Vou nas escolas, converso com os professores, vejo o boletim com as notas”.

O trabalho social desenvolvido pelo policial, no entanto, não se restringe só as crianças e adolescentes por meio de aulas de futebol. Reis também coordena um curso preparatório com voluntários para quem deseja se tornar membro da corporação.

“As aulas começaram em novembro. Nos reunimos duas vezes por semana em uma sala cedida pela Escola Estadual Professor Martinho Rubens Belluco e com a ajuda de policiais e professores voluntários, ministramos aulas e auxiliamos os candidatos nos estudos”, disse. A iniciativa beneficia 21 jovens de Americana, Nova Odessa e Sumaré.