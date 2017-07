PM tem casa invadida e expulsa bandidos em Americana

Um policial militar de folga teve a casa invadida e conseguiu expulsar os criminosos do local na tarde deste domingo (23), em Americana, antes que eles pudessem realizar o crime. A tentativa de roubo ocorreu por volta das 15h15, na Rua das Angélicas, no Cidade Jardim. O soldado chegou a brigar com um dos suspeitos e torceu um dos tornozelos durante a luta. O trio fugiu e não foi identificado.

O policial disse que estava dentro de casa acompanhado da mulher quando ouviu o cachorro latindo e pessoas conversando fora da residência. Ao sair para ver o que estaria acontecendo, se deparou com três rapazes. Dois deles estavam em cima do muro e um terceiro descendo pelo lado de dentro da casa, apoiando em uma árvore. Foto: Arquivo / O Liberal

O soldado pegou seu revólver calibre 38 e tentou abordar os suspeitos na calçada. Ele chegou a lutar com um deles, momento em que os outros dois aproveitaram para fugir. Durante a briga, o policial torceu um dos tornozelos, o que o impossibilitou de impedir a fuga dos bandidos. O trio seguiu a pé, sentido Avenida Abdo Najar, no Jardim dos Lírios.