Policial tem alta e assaltante está em estado grave

O policial militar, baleado no ombro durante uma troca de tiros na tarde desta quinta-feira (19), em Americana, recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta (20). Já o criminoso, identificado como C.C.H.N., de 36 anos, segue internado em estado grave no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi de Americana. De acordo com a nota enviada pela assessoria de imprensa da Prefeitura, o assaltante passou por cirurgia no final da tarde desta quinta e está entubado.

Os dois ficaram feridos após uma perseguição policial. Por volta das 14h, dois criminosos abordaram uma família no bairro Parque Novo Mundo e roubaram um Jeep Renegade. O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) foi acionado e começou um patrulhamento na região, localizando o carro às 14h30.

Foto: Luiza Cazetta / O Liberal

Durante a perseguição, a dupla entrou na contramão na Rua Dom Bosco e bateu em um Honda HRV, ocupado por um casal. O carro tombou e ficou preso na lateral de um Honda Fit que se encontrava estacionado na via.

Com a batida, a dupla deixou o veículo e começou a fugir a pé, momento em que começou a troca de tiros. Um PM foi atingido no ombro, enquanto um dos assaltantes foi baleado e acabou preso.

O outro homem envolvido na ação criminosa fugiu em direção à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), ainda atirando contra os policiais e até o momento não foi localizado.

O casal que estava no Honda HRV atingido pelo veículo guiado pelos ladrões foi encaminhado nesta quinta-feira ao Hospital Unimed. A mulher, de 46 anos, recebeu alta ainda na quinta, enquanto o marido dela, de 48 anos, seguia internado até a tarde desta sexta. Segundo informações do hospital, ele está em observação na UCI (Unidade Crítica Intermediária) e seu quadro de saúde está evoluindo bem, segundo a Unimed.