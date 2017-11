Polícia pede imagens de câmeras de igreja próxima a local de acidente

A Polícia Civil solicitou imagens de câmeras de segurança de uma igreja localizada na mesma via onde um casal morreu atropelado e uma mulher ficou ferida no dia 25 de outubro, em Americana. Os três faziam caminhada pela Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no Jardim Terramérica, quando foram atingidos por uma van escolar.

O casal Claudecir Valdonito Mendes, de 65 anos, e Maria Aparecida Martinelli Mendes, de 61 anos, não resistiu aos ferimentos. A comerciante Marta Maria Teixeira Crepaldi teve uma lesão em uma vértebra da coluna, mas não precisou de cirurgia. Ela ficou internada por quatro dias e disse não se recordar do atropelamento. Foto: Rogério Verzignasse / O Liberal

O acidente aconteceu por volta das 8 horas. As vítimas teriam descido da calçada para desviar de uma palmeira e acabaram sendo atropeladas pela van conduzida pelo motorista Antonio Castelani, de 75 anos. Dentro do veículo, havia cinco universitários. Tanto o condutor da van como os alunos saíram ilesos do acidente.