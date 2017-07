Polícia flagra homem em tentativa de furto a estabelecimento comercial

Um homem foi preso em flagrante ao tentar furtar um estabelecimento comercial no Jardim Conserva, em Americana, neste domingo (30). Ele foi abordado pela PM (Polícia Militar) no local por volta das 15h40. Após irradiar possível furto em andamento, a equipe notou o telhado aberto do estabelecimento na Rua Capitão Manoel dos Santos Sobrinho. Foto: Arquivo / O Liberal

Foi constatado também o arrombamento da porta e, no momento da vistoria, novo barulho no telhado foi ouvido pelos policiais. Em seguida, eles receberam a informação por rádio de que um homem estava fugindo pelo telhado, com acesso a Rua Osvaldo Cabo de Moraes. Ele carregava um saco com pertences, fios disjuntores, torneiras, e foi abordado imediatamente.

O homem então confessou o arrombamento do local e a prática de furto, e contou que ainda voltaria ao local para buscar os objetos mais pesados, que foram deixados pelo chão, como o aparelho de ar-condicionado e eletroeletrônicos. Ele foi levado algemado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) e encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré.