Polícia conclui inquérito sem indiciar ninguém por morte de piloto

A Polícia Civil de Tietê concluiu o inquérito sem indiciar ninguém pelo acidente que resultou na morte do piloto de motocross e empresário americanense André Stocovich Neto, de 34 anos, ocorrida em dezembro de 2016. Ao LIBERAL, o delegado Fernando Cesar dos Reis, responsável pela investigação, afirmou que o documento foi concluído no final do mês passado e encaminhado ao Judiciário.

“Não consegui individualizar. Houve culpa, mas acho que está diluída entre todos”, explicou Reis. “Não houve indiciamento porque eles [vítima e demais participantes] assinavam um termo de responsabilização por lesão e até pela prática do esporte, que é perigoso.

Os peritos também não concluíram que a pista estava fora do padrão. E outra coisa difícil de apurar é quem que era o responsável. Eles se reuniam e vinham para cá [Tietê]”, completou o delegado.

Foto: Reprodução / Facebook

O ACIDENTE. O acidente aconteceu no dia 28 de dezembro de 2016, durante um treinamento de motocross e teve repercussão nacional. Além de Stocovich, conhecido nacionalmente e única vítima fatal, outros três pilotos se feriram, sendo dois da família do prefeito de Americana, Omar Najar (MDB): Abdo Omar Najar Neto (filho) e Caio Najar (neto).

Sobre os responsáveis pelo local onde ocorreu o acidente, o delegado disse que os proprietários da pista, localizada na área rural de Tietê, apenas cederam o espaço para o treino. “Os donos fizeram um favor para esse pessoal, se eximindo de qualquer responsabilidade pelo que seria feito ali. A segurança ficava por conta dos organizadores, que são de Americana”, contou Reis.

A fatalidade teve início depois que um dos pilotos caiu na pista e outros foram se chocando. Stocovich e Caio, então com 14 anos, foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Tietê, enquanto Abdo foi encaminhado a um hospital em Laranjal Paulista. O piloto americanense chegou ao local desacordado e em estado grave. Foram feitas as manobras para tentar reanimá-lo, mas ele não resistiu.