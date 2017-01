Polícia começa a ouvir suspeitos na segunda-feira

A Polícia Civil de Americana intimou para prestar depoimento 16 pessoas suspeitas de terem participado do suposto esquema de vendas irregulares de sepulturas no Cemitério da Saudade, em Americana, entre os anos de 2008 e 2014. Além de servidores públicos, devem ser ouvidos a partir de segunda-feira ex-administradores do espaço e empreiteiros. A Delegacia Seccional de Americana é a responsável por conduzir os interrogatórios, que serão usados para compor as investigações de dois inquéritos paralelos que tratam deste caso. Foto: Arquivo / O Liberal

O delegado responsável, Claudiney Albino Xavier, explicou que as oitivas serão feitas com base nos relatórios encaminhados pela câmara por meio da CEI (Comissão Especial de Inquérito) criada no ano passado para apurar as denúncias de venda.

LEIA TAMBÉM: Administradora diz estar recebendo ameaças

“Eles nos passaram cópias dos depoimentos e perguntas feitas na câmara. O que vamos fazer é atestar o trabalho feito lá para ser passado ao Ministério Público”, comentou o delegado.

A investigação parlamentar apurou prejuízo a mais de 200 pessoas e movimentações financeiras que podem ter chegado a R$ 5 milhões. “O segundo inquérito foi aberto através do trabalho feito pela prefeitura destas mesmas denúncias e encaminhado para nós. Tem menos informação, mas é complementar ao trabalho da câmara”, pontuou o delegado.

Um dos depoimentos que deve tomar mais tempos dos policiais é o do empreiteiro Darcy Vasselo. O empresário foi o único a confessar aos vereadores da cidade que participou de transações comerciais envolvendo vendas, citando nominalmente ex-administradores do cemitério como “operadores” do suposto esquema. Em seu depoimento na câmara, Vasselo ainda revelou que fazia pagamentos em espécie diretamente a servidores públicos usando pacotes.

O relatório final da CEI sugere aos delegados e procuradores da cidade o enquadramento deste suspeitos em seis tipos diferentes de crimes. Além de fraude na comercialização dos espaços dos túmulos, o relatório também aponta falsificação de documentos públicos, peculato, enriquecimento ilícito, estelionato e formação de quadrilha.

“Temos sempre a possibilidade de alguém não responder a primeira intimação e com isso haver atrasos, mas acredito que dentro de três meses é possível concluir este inquérito e encaminhar os resultados”, explicou o delegado.