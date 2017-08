Polícia Civil se une à Secretaria de Saúde para afastar jovens das drogas

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Preocupada com a violência e o aumento de menores envolvidos no consumo e comércio de drogas, a Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana se uniu à Secretaria de Saúde para conscientizar os jovens sobre os prejuízos causados pelo uso e tráfico de entorpecentes. Batizado de “Dise Jovem Americana”, o projeto contempla um programa de saúde e prevenção nas escolas. Para colocar a iniciativa em prática, a Secretaria de Saúde cedeu uma enfermeira para a delegacia. Ela é quem visita as escolas e conversa com os adolescentes.

“Iniciamos, em março, algumas palestras para saber como seria a aceitação dos jovens, dos pais e também da direção das escolas. Percebemos que houve interesse e resolvemos divulgar o projeto para que outras instituições de ensino, públicas ou particulares, entrem em contato com a gente para uma visita nessas escolas. Nosso objetivo é fazer com que os jovens pensem na vida deles e mostrar que existem outras saídas e estas não incluem as drogas”, declarou o delegado titular da Dise, Luiz Carlos Gazarini.

De acordo com a enfermeira cedida pela Secretaria de Saúde, Eunice Lucena, o foco do projeto é prevenir o uso de entorpecentes. “Muitas vezes, por se sentirem excluídos, vítimas de bullying e até mesmo por conta de uma desestruturação familiar, adolescentes acabam se envolvendo com drogas e uma coisa leva a outra. Nesse bate-papo, o jovem sempre acaba se identificando com alguma situação, seja de insatisfação pessoal ou necessidade de ser aceito em um grupo. Eles levantam dúvidas através de perguntas e até fazem desabafos no término das palestras na busca por auxílio, por uma orientação”, afirmou.