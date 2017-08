Polícia Civil prende quatro suspeitos de dois homicídios em Americana

Segundo o delegado, dois dos acusados teriam participado do homicídio de Alex Sandro, na madrugada do dia 28 de abril. A vítima foi encontrada morta com um tiro na cabeça no Jardim Alvorada. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido por conta de um desentendimento. Alex era casado e deixou um filho de 12 anos.

Os outros dois presos são suspeitos da morte do comerciante Marcos Antonio, ocorrida na noite do dia 12 de maio. A vítima estava em seu depósito de bebidas acompanhado da mãe e de um vizinho quando foi abordado por dois homens. Foto: Arquivo / O Liberal

O vizinho foi levado para os fundos do estabelecimento e Marcos, para um terreno baldio. Ele foi atingido com dois tiros. Os criminosos fugiram com o dinheiro que estava no caixa. A quantia, no entanto, não foi divulgada.

O delegado informou que as investigações continuam na tentativa de identificar outros suspeitos de participação nos crimes e que mais detalhes como a idade e o local onde os quatro foram presos não seriam divulgados para não atrapalhar o esclarecimento dos casos.

Estatísticas. Entre janeiro e julho deste ano, Americana registrou 13 casos de homicídios, 44,4% a mais que no mesmo período do ano passado, que teve nove ocorrências desta natureza. Os dados são da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo.