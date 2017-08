Polícia Ambiental apreende duas carretas de madeira irregular

Foto: Danilo Reenlsober_O Liberal

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Americana apreendeu na manhã deste sábado, 05, duas carretas carregadas com madeira irregular. O flagrante ocorreu em uma madeireira localizada na Rua Igaratá, no Jardim Ipiranga. De acordo com o comandante do 4º Batalhão da PMA, capitão Maurício Hirano, a ação ocorreu após uma denúncia anônima informar de que o descarregamento do material irregular seria realizado por volta das 7h30.

As placas do caminhão e das duas carretas apreendidas são de Macelândia, cidade do Mato Grosso distante cerca de 700km de Cuiabá, capital do Estado, e 2.100km de Americana. A madeira não possuía Nota Fiscal, Guia de Transporte e DOF (Documento de Origem Florestal), licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa.

O motorista do caminhão informou ao LIBERAL apenas que foi contratado para fazer o transporte da carga e que não sabia que a madeira era irregular. Já o responsável pela madeireira afirmou que a empresa está sendo vendida e que a carga foi adquirida pelo novo comprador. “Eu não tenho contrato com essa transportadora, não sei de onde vem a carga e nem sei detalhes da compra”, disse o responsável, que preferiu não se identificar. Não conseguimos contato com o novo proprietário da empresa para comentar o caso.