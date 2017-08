Polícia alerta para roubos cometidos por falsos funcionários da CPFL

Foto: Alexandre Carvalho - A2img

A Polícia Civil de Americana alerta a população sobre a ação de uma dupla de bandidos às residências de pessoas idosas na cidade. Segundo a polícia, os criminosos visitam as casas se fazendo passar por funcionários da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), trajando uniforme e crachá da empresa. Eles chamam pelo proprietário do imóvel dizendo que o relógio (medidor elétrico) estaria com problemas, o que geraria uma multa de R$ 500. Porém, oferecem “ajuda” a vítima por um valor mais baixo, cerca de R$ 200 a R$ 300.

Durante a ação, um membro da dupla entra na residência com o idoso, enquanto o outro fica do lado de fora vigiando onde o proprietário vai buscar o dinheiro. Quando a vítima traz a quantia, o “funcionário” que estava dentro da casa, a leva para o lado de fora e a distrai, enquanto o segundo bandido entra na residência e vai até o local de onde foi retirado o dinheiro, roubando todo o valor guardado e outros pertences menores da vítima.

O caso foi registrado nesta quinta-feira (10), no bairro Vila Jones, em Americana. Há 15 dias, o mesmo golpe foi aplicado a um casal de idosos no bairro Cidade Jardim.