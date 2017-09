Casal é detido com documentos falsos

Uma mulher e um homem foram detidos na noite deste sábado (2) no bairro Antônio Zanaga, em Americana, pelo crime de estelionato. O casal, que não teve a idade divulgada, possuía diversos documentos pessoais e veiculares com dados de outras pessoas em casa, além de diversas chaves de carro.

De acordo com os PMs, eles estavam em patrulhamento pelo bairro quando se depararam com um carro Cruze Prata, que realizou uma conversão em alta velocidade, despertando a atenção dos policiais. Eles consultaram a placa do veículo e constataram que havia uma queixa de estelionato. O casal E.C.P. e A.M.S.A, que estava no carro, foi abordado quando chegaram em casa.

Quando questionados, eles disseram que o veículo havia sido comprado em Campinas, e que havia pago R$ 18 mil pelo carro. Ele afirmou ainda, que aguardava a documentação de financiamento em nome de uma terceira pessoa. Na casa foram encontradas diversas cópias de RGs com nome e dados de outras pessoas e foto do homem pelos policiais, várias CLAs (Certificado de Registro e Licenciamento Veicular) e chaves de carros.