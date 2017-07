PM apreende suspeito de ter provocado incêndio que matou comerciante

Foto: Facebook / Reprodução

A Polícia Militar apreendeu um homem suspeito de ter provocado o incêndio em um apartamento na Rua Gerônimo Santon, no bairro Praia Azul, que deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira, em Americana. A vítima foi identificada como sendo o comerciante Donizete Silva, de 54 anos.

O suspeito do crime tem 23 anos e possuía um relacionamento com Silva. Ele foi encontrado por parentes da vítima comendo um bolo na cena do crime. Familiares que notaram a movimentação o seguraram no local até a chegada da polícia. De acordo com a polícia, na casa do suspeito foi encontrado um galão de gasolina, que segundo os familiares pertencia a vítima. O galão e as roupas do suspeito foram apreendidos encaminhados para perícia. Em depoimento na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, ele negou participação no incêndio, foi liberado e aguarda o resultado da perícia. O fogo começou por volta das 5h30 e atingiu dois cômodos do apartamento, uma sala e o quarto onde estava a vítima. Quando a corporação chegou no local, o corpo do comerciante já estava totalmente carbonizado.

O incêndio foi controlado e a Polícia Científica foi acionada para periciar o local, apesar de ter encontrado um suspeito do crime, a polícia ainda não descarta que o incêndio possa ter sido acidental.