PM prende homem por tráfico de drogas e esclarece assalto

Um homem de 34 anos foi preso nesta terça-feira (5), em Americana, por tráfico de drogas e roubo. Ele foi abordado por policiais militares durante patrulhamento de rotina no Jardim São Jerônimo. Na casa dele, os soldados encontraram entorpecentes e pertences de uma mulher vítima de assalto na Avenida da Amizade. Foto: Arquivo / O Liberal

A abordagem aconteceu na Rua Ema Itália Bufarah. O suspeito estava em um terreno baldio sentado em um sofá. Com ele, os policiais encontraram documentos pessoais e R$ 300, dinheiro este que o desempregado alegou ser proveniente da venda de drogas.

Na casa dele, localizaram dentro de uma gaveta do guarda-roupa, oito porções de cocaína e quatro pedras de crack. No mesmo cômodo, encontraram, dentro de uma sapateira, um saco plástico com microtubos vazios e uma bolsa feminina com documentos de uma mulher e cartões bancários.