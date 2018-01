PM prende dupla suspeita de furtos a residências em Americana

Dois homens de 25 e 44 anos foram presos nesta terça-feira (16), em Americana, suspeitos de furtos a residências. Ambos confessaram ter invadido ao menos duas casas no município. A PM (Polícia Militar) tenta, agora, identificar os proprietários dos objetos encontrados com os ladrões e dessa forma esclarecer outros possíveis crimes. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Policiais militares chegaram até os suspeitos após informações de uma testemunha que chegou a seguir a dupla depois de um furto a uma residência no Campo Belo. Os bandidos estavam em um Palio de cor cinza. Ao chegar próximo ao bairro São Luiz, a testemunha, no entanto, os perdeu de vista.

Equipes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) intensificaram as buscas e encontraram o veículo abandonado pela Rua Abelardo Fonseca, no Campo Limpo, em frente a uma loja em obras.