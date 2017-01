PM prende bandido após estupro em Americana

Duas mulheres foram vítimas de um criminoso na manhã deste sábado (28), enquanto realizavam a mudança de residência no bairro Jardim Jacyra, em Americana. De acordo com o boletim de ocorrência, A.A.L., de 34 anos, aproveitou que o portão estava aberto para render as duas mulheres sob grave ameaça exigindo dinheiro e celulares. L. ainda informou as vítimas que teria deixado a cadeia há dois dias.

Após pegar os celulares das vítimas e um relógio, L., mandou que uma das vítimas amarrasse a outra com o fio do ventilador e arrastou a mulher para o banheiro, onde a violentou. Ao sair da banheiro, a outra vítima já havia conseguido se livrar das amarras e teria entrado em luta corporal com o estuprador, momento em que elas conseguiram uma brecha para fugir e pedir socorro. As duas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

Com as características do estuprador, a Polícia Militar saiu em diligência e encontrou L. no Jardim dos Lírios. Com ele a polícia encontrou os celulares das vítimas e um relógio. Os objetos e L. foram fotografados pela PM e as imagens foram apresentadas às vítimas que o reconheceram. L. que já tem passagem pela polícia e já esteve preso sete vezes pelo crime de roubo recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para cadeia.