PM flagra dupla furtando casa no Vale das Nogueiras

A PM (Polícia Militar) flagrou na manhã desta quarta-feira (17) dois indivíduos no exato momento em que furtavam uma residência no bairro Vale das Nogueiras, em Americana.

Segundo relatou a PM, os policiais foram informados sobre um possível furto na Rua das Pitangueiras e, quando chegaram ao local indicado, por volta das 9h, avistaram um Kadet na frente da residência com a porta do motorista aberta e, dentro dele, um televisor. O portão eletrônico do imóvel também estava danificado.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os policiais entraram na casa e flagraram dois indivíduos na cozinha, A.C.I.A, de 42 anos, e um adolescente, de 17. Eles confessaram o crime e informaram que mais duas pessoas estavam “dando cobertura” na ação criminosa, fazendo vigia com um Chevette de cor verde.