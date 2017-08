PM de Americana prende dois suspeitos por furto ao Cafi

Dois homens foram presos neste domingo (27) acusados de tentarem furtar o Cafi (Centro de Assistência à Família e ao Idoso), localizado no Jardim Glória, em Americana. Eles foram detidos pela PM (Polícia Militar) na região do bairro Cidade Jardim, após uma denúncia sobre o crime.

Segundo informações da polícia, a informação sobre o furto chegou pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). De acordo com a denúncia, dois homens foram vistos saindo do espaço com objetos furtados dentro de um carrinho de reciclagem. Eles teriam fugido em direção ao bairro Cidade Jardim. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Com as informações, a PM iniciou buscas pelos suspeitos e na Rua das Orquídeas encontraram dois homens que se assemelhavam com as características descritas na denúncia. Os policiais realizaram a abordagem e encontraram no carrinho de reciclagem dois CPUs, um ventilador e um notebook. Os objetos estavam com etiquetas patrimoniais.