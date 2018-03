PM apreende revólver e nove munições no Catharina Zanaga, em Americana

Foto: Polícia Militar/Divulgação

A Polícia Militar apreendeu um revólver e nove munições no bairro Catharina Zanaga, em Americana, após denúncia. O registro do revólver estava vencido desde 2012, e o proprietário disse que não conseguiu a regularização. A arma e as munições foram apreendidas e o responsável liberado.

De acordo com a PM (Polícia Militar), uma denúncia feita por meio do 190 informava que um grupo de homens em uma caminhonete azul estaria exibindo armas próximo ao Tiro de Guerra, em Americana. Em patrulhamento, uma viatura da polícia encontrou o veículo indicado em um posto de combustível na Avenida Carmine Feola. Contudo, nada de ilícito foi encontrado com os quatro homens que estavam no carro.

Nos documentos pessoais de um deles havia um registro de arma que estava com prazo vencido. Questionado, o homem confessou que possuía um revólver que estava em sua casa. Os policiais então se deslocaram até o endereço fornecido, na Rua Mário Tognetta, no bairro Catharina Zanaga. Em busca pela residência, encontraram a arma e as munições dentro de um guarda-roupa. Os objetos foram apreendidos e o dono do revólver liberado.