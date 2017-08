Pivô do caso Meche, professor vira assessor oficial do gabinete

A Mesa Diretora da Câmara de Americana nomeou o professor Bruno Henrique dos Santos como assessor do gabinete do vereador Marschelo Meche (PSDB). Ele assume uma função que já exercia, efetivamente, desde o começo do mandato. Bruno não podia ser remunerado pela Casa de Leis porque já lecionava no Estado.

Houve, inclusive, a suspeita de que ele recebia “por fora” pelo trabalho como assessor. O vereador Meche chegou a admitir, em uma entrevista concedida ao LIBERAL, que tinha contratado para o cargo a mãe do professor, Elisabete, e que o salário dela era repassado ao rapaz.

A repercussão foi muito negativa. O caso rendeu uma representação no MP contra o vereador, e Meche também passou a ser investigado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Casa de Leis. O vereador se defendeu dizendo que se confundiu durante a entrevista ao jornal. Disse que Elisabete era sua assessora de fato. Segundo ele, Bruno era apenas um militante do partido, continuava com suas aulas no Estado e atuava como voluntário no gabinete, sem receber salário. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A câmara aceitou a defesa levando em consideração principalmente a análise do promotor Sérgio Claro Buonamici. Ele indeferiu a representação e pediu tolerância ao vereador, que em todo momento teria se pautado pelo acerto e pela probidade.