Pista de acidente que matou americanense será periciada

Foto: Arquivo / O Liberal

A pista do acidente que matou o piloto americanense André Stocovich na última quarta-feira, localizada na área rural de Tietê, a cerca de 70 km de Americana, será periciada pela Polícia Científica na próxima semana. O procedimento, de acordo com a Polícia Civil, ajudará no inquérito policial instaurado ainda na quarta para apurar as causas do acidente. O enterro do rapaz reuniu cerca de 250 pessoas no Cemitério da Saudade nesta quinta-feira (29).

O caso teve repercussão nacional. Além de Stocovich, que tinha 12 anos de experiência, outros três participantes se feriram, sendo o filho e o neto do prefeito Omar Najar (PMDB), Abdo Omar Najar Neto e Caio Najar, respectivamente, e mais um piloto. Os feridos passam bem. Segundo o relato de testemunhas ao pai da vítima, André Luiz Stocovich, não havia estrutura adequada no local.

“Eles estavam treinando sem bandeirinha, sem ambulância, nada. Tinha um ponto de salto, que era cego. E tem treinando junto pilotos de nível mais baixo, eles não dão o salto, contornam, e isso tem que ser feito pela lateral, só que um piloto foi pelo meio e o André acabou saltando e caindo em cima dele e ficou desacordado na pista. Por falta de um bandeirinha (para sinalizar o acidente), as pessoas que iam saltando iam caindo em cima dele. Esse tipo de treinamento ocorre normalmente, e depois desse ocorrido, acho que vai mudar isso aí, porque se tivesse um bandeirinha lá, ele não teria morrido”, afirmou André Luiz em entrevista ao LIBERAL no velório.

Essa falta de estrutura citada pelo pai da vítima é alvo de apuração da Polícia Civil. De acordo com o delegado Fernando Cesar dos Reis, de Tietê, caso se comprove essa condição insegura, por meio do inquérito, os responsáveis pela pista e pelo evento podem responder por homicídio culposo – quando não há intenção de matar. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

“Como não houve preservação, mexeram na moto, socorreram a vítima, a gente pediu a perícia indireta. E vai ter pericia indireta na semana que vem. Ela é feita no local com base nas declarações das testemunhas. Foram intimados os responsáveis pela pista e vou ouvir a testemunha que trouxe o fato para a delegacia, um dos corredores. Eu quero ouvir todo mundo”, afirmou o delegado.

Além da perícia e dos depoimentos, serão juntados no inquérito as documentações de funcionamento da pista, além do exame necroscópico de André, para que seja esclarecida também a causa exata da morte.