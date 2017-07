Pilotos da equipe Cachorro do Mato participam de 3ª edição de romaria

Aproximadamente 50 integrantes da equipe de enduro Cachorro do Mato, de Americana, partem na madrugada deste sábado em direção a Aparecida, na terceira edição da romaria denominada “De Basílica a Basílica”. Na noite desta quinta-feira, o grupo recebeu as bênçãos do Padre Leandro Ricardo, reitor da Basílica de Santo Antônio de Pádua, para depois percorrer os mais de 400 quilômetros em estradas rurais e trilhas até o Vale do Paraíba. A meta do grupo é realizar o percurso em dois dias, parando apenas para dormir no sul de Minas Gerais.

Antes de sair, os aventureiros levaram suas motos até a entrada da Basílica e doaram agasalhos para a campanha de Inverno do Fundo Social de Solidariedade, recebendo oração e pedidos de proteção do padre Leandro Ricardo. Para garantir a segurança, além da fé, o presidente da equipe Tarso Costa explicou que carros de apoio acompanharão o grupo em todo o trajeto. “É necessário o apoio, com um veículo só para levar as mochilas, uma carreta para fazer socorro em caso de problemas mecânicos e um terceiro carro que leva os galões de gasolina, porque não teremos facilidade em abastecer”, completou.

Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

Percorrendo ao lado das rodovias Dom Pedro I e Fernão Dias, os pilotos devem passar pelos arredores de Atibaia, Pinhalzinho, Camanducaia e Gonçalves, onde passarão a noite. O responsável por montar o roteiro da viagem, André Zeitlin, disse que a primeira preparação durou meses. “Existem muitos sites de trilhas e grupos de jipeiros, pessoal do motocross e até peregrinos que fazem estes trajetos a pé. Então fomos cruzando o caminho de um com a sugestão do outro para traçar o nosso. Mas depois de tudo isso é necessário ir pessoalmente testar para ver se não vamos encontrar nenhuma porteira fechada”, explicou. A primeira vez que o grupo executou a rota até Aparecida foi em 2015.