Empresário americanense morre em acidente de moto

O piloto de motocross e empresário americanense André Stocovich Neto, de 34 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira (28) em um acidente durante um treinamento de motocross na cidade de Tietê. André deixa esposa e uma filha de um ano.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do município, outros três pilotos ficaram feridos no acidente, sendo o filho e o neto do prefeito Omar Najar (PMDB), Abdo Omar Najar Neto e Caio Najar, respectivamente, e mais um piloto morador de Americana. As informações são da Santa Casa de Misericórdia de Tietê.

A reportagem do LIBERAL apurou que um dos pilotos caiu na pista, localizada na área rural do município, e os outros pilotos acabaram batendo e caindo também. O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu somente a vítima de Americana. Foto: Reprodução / Facebook

Os outros feridos foram socorridos por uma ambulância particular e por pessoas que participavam do evento. André Stocovich e Caio Najar, de 14 anos, neto de Omar, foram levados para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, enquanto Abdo Omar Najar Neto foi encaminhado a um hospital em Laranjal Paulista.

De acordo com informações da Santa Casa, André chegou ao local desacordado e em estado grave. Foram feitas as manobras para tentar reanimá-lo, mas ele não resistiu. André deixa esposa e uma filha de um ano.

Também segundo informações do hospital, o filho de Omar teve ferimentos leves e foi liberado do hospital em Laranjal Paulista. Já o neto, Caio, teve uma fratura na clavícula, e seguia internado na Santa Casa até as 22h desta quarta.

O prefeito foi até Tietê, segundo informações do hospital, e o adolescente será transferido para Americana para passar por uma avaliação mais detalhada, segundo uma das enfermeiras.