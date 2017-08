Pedreiro é detido por agredir a própria mulher com uma faca

Um pedreiro de 44 anos foi detido na madrugada desta sexta-feira (25), em Americana, por agredir a própria mulher, uma dona de casa de 30 anos, com uma faca. O crime aconteceu por volta das 2h50, na Rua José Cometti, no Balneário Riviera, na região da Praia Azul. É o segundo caso de violência no mesmo bairro em pouco mais de 24 horas. Na noite de quarta-feira, um rapaz de 26 anos foi esfaqueado por dois desconhecidos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O crime ocorrido na madrugada desta sexta-feira chegou ao conhecimento da Gama (Guarda Municipal de Americana) por meio do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A corporação foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica.

LEIA TAMBÉM: Autônomo é detido suspeito de agredir a mulher com socos e tapas

Em contato com a vítima, ela afirmou aos patrulheiros que é usuária de crack há cerca de dois anos e, que por conta do vício, se separou do pedreiro para não “fazê-lo sofrer”, bem como o filho do casal, de apenas 1 ano. No entanto, o autor não aceita a separação e na madrugada desta sexta-feira foi buscá-la em um hotel na Avenida São Paulo, no mesmo bairro, onde ela usava drogas na companhia de outros usuários.