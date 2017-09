Pedinte que ameaçava motoristas com escorpião é levado para cadeia

Um homem apontado como um morador de rua, e identificado como Adão Carlos Dezedério, foi preso na tarde de domingo (10) sob a acusação de ameaçar motoristas que paravam em semáforos da Avenida de Cillo, em Americana, com escorpiões vivos que ele carregava em um frasco. Ele foi levado para a Cadeia de Sumaré.

Ainda na manhã de domingo, o pedinte foi detido por uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana). Dezedério pedia dinheiro na avenida, quando uma mulher se sentiu ameaçada e acionou a guarda. Com o rapaz, os patrulheiros encontraram cinco 5 escorpiões, sendo que um estava vivo. Ele foi detido, levado à CPJ (Central de Policia Judiciária) de Americana para registro de boletim de ocorrência, e liberado em seguida.

Foto: Gama / Divulgação

O pedinte, porém, voltou para a Avenida de Cillo com outros escorpiões. Outro motorista decidiu acionar a Guarda Municipal quando o Dezedério o abordou no vidro do carro, pediu dinheiro e, segundo a vítima, ameaçou jogar os escorpiões se não fosse atendido.