Pedagogia é o curso preferido na Univesp

Pedagogia é o curso com maior número de inscritos no vestibular da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). Na RPT (Região do Polo Têxtil) são 6,5 candidatos por vaga. Na soma dos quatro cursos oferecidos na região, a taxa cai para 4,6. A prova será realizada neste domingo, às 14 horas. Cada inscrito vai fazer o exame na cidade onde está localizado o polo de seu curso de primeira opção.

Segundo dados da Univesp, 1.299 se inscreveram para Pedagogia na RPT, sendo 368 em Americana, 556 em Hortolândia, 136 em Santa Bárbara d’Oeste e 239 em Sumaré. Em cada uma das quatro cidades, foram abertas 50 vagas. Foto: Divulgação

Esses municípios contam com outros dois cursos: Engenharia de Computação e Engenharia de Produção, com 625 e 934 candidatos, respectivamente. No caso de Americana e Hortolândia, também existe Licenciatura em Matemática. Com 393 inscritos. Cada curso possui 50 vagas por cidade. Ao todo, 3.251 pessoas estão inscritas.