PCJ projeta usar água do Quilombo até o ano de 2035

Por mais audacioso que possa soar, o plano do Consórcio das Bacias PCJ para o Ribeirão Quilombo na RPT (Região do Polo Têxtil) é real e já funcionou no Rio Jundiaí. A meta é até 2035, ou antes, recuperar a água para que ela possa ser utilizada para consumo humano após tratamento. Essa recuperação, segundo o secretário-executivo da entidade, Francisco Lahóz, só foi alcançada uma vez no Brasil, em 2015, em Jundiaí, e pode ser repetida na região com ações coordenadas.

A recuperação do Ribeirão Quilombo passou a ser prioridade do Consórcio PCJ em maio deste ano, e desde então a entidade realiza estudos para obter um real diagnóstico da situação. Parte deste estudo identificou, por exemplo a necessidade do plantio de 280 mudas de árvores nativas nas margens, algo com custo estimado na ordem de R$ 5,7 milhões.

Atualmente, o ribeirão tem classificação 4, e só serve para paisagismo e navegação. Mas o audacioso plano do PCJ visa transformá-lo em classe 3, quando a água pode ser usada para abastecimento, após tratamento adequado. “Esperamos organizar a Bacia do Quilombo, para acabar com aquela imagem de que o Quilombo, para o resto da vida, vai ser sempre um ribeirão de águas negras. Para trazer a esperança de ter um peixe, e até e abastecer a comunidade”, afirmou Lahóz ao LIBERAL.