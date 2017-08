Pauta ‘fria’ marca retomada das sessões da Câmara de Americana

Depois de um recesso de 20 dias, a Câmara de Americana retoma seus trabalhos em plenário nesta quinta-feira. E, ao contrário do que se notou no dia 13 de julho – quando as dependências do Legislativo ficaram lotadas devido à polêmica votação do projeto que instituiu a regulamentação do Uber na cidade – a pauta prevista para pode ser considerada bem fria.

Entre as proposituras, está o parecer da Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que pune o vereador Marschelo Meche (PSDB) com uma censura escrita por conta de uma entrevista que ele concedeu ao LIBERAL, assumindo que tinha contratado uma assessora para poder remunerar o filho dela, seu assessor de fato, que não podia ter salário da Câmara por já ser remunerado como professor do Estado. Na sua defesa, Meche afirmou que se confundiu nas repostas dadas ao repórter, e disse que a assessora é quem prestava serviços de fato.

Também entram na pauta, em primeira discussão, projetos que instituem o atendimento preferencial nos estabelecimentos comerciais para pessoas com espectro autista, de autoria do vereador Odir Demarchi (PR); e o que garante prioridade de matrícula para crianças deficientes nos estabelecimentos de ensino da rede municipal, de Gualter Amado (PRB).