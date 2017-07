PAT de Americana tem 80 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 80 vagas de emprego disponíveis. Os candidatos interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura. Após o cadastro, caso o perfil profissional do candidato corresponda aos critérios da vaga, o currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador. Cabe à empresa analisar e convocar para entrevista.

O PAT fica localizado na rua Anhanguera, nº 16, Centro, e atende de segunda a sexta-feira das 8 às 12h e das 13 às 16h. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE