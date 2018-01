PAT oferece 45 vagas de emprego; 10 são para deficientes

Com 10 vagas para deficientes nas funções de embalador e repositor, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana oferece 45 vagas no total. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura, no link “PAT – cadastro currículo”.

Por meio do sistema informatizado, o PAT encaminha currículos adequados aos processos seletivos para as empresas. Ao se cadastrar no sistema, o trabalhador cria uma senha que pode ser utilizada para futuras atualizações no currículo, que deve ser preenchido até o final, fornecendo o máximo de informações possível. Pessoas que tenham dificuldades em realizar o cadastro podem contar com o auxílio de atendentes do posto.

LEIA TAMBÉM: Brinquedos quebrados em praças de Americana preocupam pais

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

VAGAS