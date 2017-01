PAT divulga novas vagas de emprego

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), de Americana, tem 37 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

Para as entrevistas no PAT, os candidatos devem comparecer ao posto localizado à rua Dom Pedro II, nº 25, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

LEIA TAMBÉM: Omar Najar vai liderar comitiva de cidades para pedir ajuda em Brasília

Confira as vagas:

– AJUDANTE DE ACABAMENTO: 01;

– AUXILIAR DE FUNDIÇÃO: 01;

– AUXILIAR DE PRODUÇÃO/OPERADOR DE MÁQUINA: 04;

– CORRETOR DE IMÓVEIS: 01;

– EMPREGADA DOMÉSTICA: 01;

– FARMACÊUTICO: 01;

– FORNEIRO – EXPERIÊNCIA COM FUNDIÇÃO: 01;

– MECÂNICO DE AUTOS – EXPERIÊNCIA COM TROCA DE ÓLEO: 01;

– OPERADORA DE CAIXA: 01;

– PORTEIRO: 01;

– REPRESENTANTE DE VENDAS: 01;

– SERVENTE DE PEDREIRO (FUNDAÇÃO) – DISPONIBILIDADE PARA VIAGEM: 15;

– TÉCNICO DE PANIFICAÇÃO: 01;

– TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL: 01;

– TORNEIRO MECÂNICO: 01;

– TOSADOR: 01;

– VENDEDOR INTERNO (LOJA DE TINTAS) – CNH “AB”: 01;

– VENDEDOR INTERNO – EXPERIÊNCIA COM TECIDOS: 01.

Vagas para candidatos com deficiência:

LEIA TAMBÉM: Após denúncia, servente é preso por porte ilegal de arma

– AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA: 02.

Outras

Confira AQUI outras oportunidades de emprego anunciadas no Classimais, o classificados do jornal LIBERAL.