PAT divulga 190 vagas em novo empreendimento de Americana

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana irá intermediar a contratação de 190 funcionários para um empreendimento lançado no início de novembro no município. Os interessados devem cadastrar um currículo virtual no site da Prefeitura de Americana.

Ao todo, estão sendo oferecidas 190 vagas de emprego para vendedores (129), gerente de loja (43), segurança (2), administrativo (1), limpeza (2), portaria (2) alimentação – para restaurantes (10) e manutenção (1). Lançado no dia 7 de novembro, o empreendimento terá 43 lojas, num espaço de 3.500m² de área construída, dividido em dois pisos, além de recepção exclusiva, estacionamento privativo gratuito, auditório e uma completa praça de alimentação, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, nº 1.835. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Ter o apoio e respaldo da Prefeitura de Americana neste processo é de grande importância. Além de ser um grande empreendimento para a região, movimentando a economia, teremos 190 vagas de emprego sendo triadas pelo PAT”, afirmou o administrador do novo negócio, Marcos Cruz.