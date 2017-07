PAT divulga 127 novas vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 127 vagas de emprego disponíveis. Os candidatos interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura. Após o cadastro, caso o perfil profissional do candidato corresponda aos critérios da vaga, o currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador. Cabe à empresa analisar e convocar para entrevista.

O posto esclarece que só aceita currículos cadastrados no site. Algumas páginas de divulgação de vagas na internet têm colocado, de maneira equivocada, o e-mail do posto para envio de currículos, o que não é o procedimento adotado pela administração.

Vale lembrar que o PAT realiza apenas a intermediação das vagas de emprego, os currículos ficam cadastrados no site e, sempre que há interesse, são repassados para empresas que estão recrutando colaboradores. Entrevistas, seleção e eventual contratação são de responsabilidade das empresas.