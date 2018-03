PAT disponibiliza 65 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Americana tem 65 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O posto fica localizado na rua Anhanguera, nº 16, centro, e atende de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00

Após o cadastro, caso seu perfil profissional corresponda aos critérios da vaga, seu currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador e cabe a empresa analisar e convocar para entrevista.

Vagas para cadastro no site:

Ajudante de cozinha – 01

Assistente comercial – cursando superior – 01

Auxiliar de escritório/faturamento – 01

Auxiliar de limpeza técnica – 02

Auxiliar de limpeza/copeira – 03

Auxiliar de manutenção – ferramentas elétricas e à combustão – 01

Auxiliar de vistoria – 01

Azulejista – 02

Consultor de vendas jr – 01

Contramestre – tear vamatex – 01

Costureira big bag 10

Costureira geral – 07

Cozinheiro – 02

Eletricista predial – nr 10 – 02

Encanador predial – 02

Fresador – experiência em renânia e engrenagens – 01

Laboratorista textil – 01

Mecânico de máquina de costura – 01

Meio oficial de cozinha – 04

Motorista CNH D – 01

Pedreiro – 02

Porteiro – 02

Recepcionista – 02

Revisor de tecido cru e tinto – 01

Tecelão – tear vamatex – 01

Técnico em nutrição – 01

Tintureiro – vaporizadeira – 01

Urdidor – 01

Vendedor externo – possuir veículo – 05

Vendedor interno – acessórios automotivos – 01

Vagas para candidatos deficientes: