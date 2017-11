PAT tem 55 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana tem 55 vagas de emprego disponíveis, com destaque para as funções de motorista de truck/carreteiro, com 10 vagas, e servente de limpeza industrial, com 20 vagas para trabalhar na cidade de Limeira. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Americana, no link “PAT – cadastro currículo”. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O PAT está localizado na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, e atende de segunda a sexta-feira das 8 às 12h e das 13 às 16h.



VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – ESTAMPARIA – 1 vaga