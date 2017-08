PAT de Americana tem 38 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 38 vagas de emprego para funções como auxiliar de costura, encarregado de obras, técnico de enfermagem, cuidador de idoso, entre outras. Desse total de vagas, há duas para portadores de deficiência para ajudante de carga e descarga e auxiliar administrativo.

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, e cadastrar o currículo no link “PAT – cadastro currículo”. Por meio do sistema informatizado, o PAT encaminha currículos adequados aos processos seletivos para as empresas. Ao se cadastrar no sistema, o trabalhador cria uma senha que pode ser utilizada para futuras atualizações no currículo, que deve ser preenchido até o final, fornecendo o máximo de informações possível. Pessoas que tenham dificuldades em realizar o cadastro podem contar com o auxílio de atendentes do posto.

LEIA TAMBÉM: Casa Brasil oferece 420 vagas para cursos

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE