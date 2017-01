PAT de Americana fica fechado nesta semana

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana permanecerá fechado nesta semana, de 23 a 27 de janeiro, para que os funcionários promovam a mudança do órgão para outro prédio.

Segundo a prefeitura, a mudança trará economias aos cofres públicos, já que o prédio na Rua Dom Pedro II é alugado.

A partir de 30 de janeiro o posto retomará o atendimento em novo local no prédio do CUCA (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), que pertence à administração municipal. O CUCA fica na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal.

Os interessados em concorrer às vagas disponibilizadas no PAT de Americana devem cadastrar o currículo no site da prefeitura.