Parte dos trabalhadores da VCA deverá ir para a VPT

A VPT (Viação Princesa Tecelã) deverá contratar funcionários da VCA (Viação Cidade de Americana). A medida será adotada após a concessionária após assumir as 22 linhas operadas pela VCA, que foi afastada das operações através de decreto da prefeitura de Americana nesta segunda-feira. A VPT não confirmou à reportagem do Grupo Liberal que deve absorver os funcionários, mas a Unidade de Transportes e Sistema Viário da prefeitura informou que a empresa deve efetuar a contratação, após uma solicitação do Sindicato dos Condutores e do próprio prefeito Omar Najar (PMDB). Ainda não há a informação de quantos dos cerca de 180 funcionários serão contratados.

Segundo apuração da reportagem, uma reunião está marcada para as 9 horas desta quarta-feira na garagem da VCA para informar os funcionários sobre a demissão. A empresa foi procurada ao longo de toda a terça-feira, mas não respondeu aos questionamentos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com o diretor do sindicato, Nadir José Migliorin, devem ser absorvidos principalmente aqueles que atuam como motoristas e cobradores. “Vamos exigir que a VPT absorva os funcionários. Dificilmente vai contratar 100%, mas a gente espera em torno de uns 80%”, afirmou Nadir antes da reunião com prefeitura e empresas para definir a contratação.