A Paróquia São Benedito comemora neste domingo, dia 6, o Jubileu de Ouro de sua fundação. O aniversário de 50 anos da igreja, no Jardim da Colina, será finalizado amanhã, na missa das 17 horas.

A comunidade foi desmembrada e uma nova igreja, a de São José, foi construída no Jardim Alvorada, em, março. De acordo com o pároco Vilson Júnior, as comemorações preveem, além da missa, distribuição de bolo e a inauguração de um monumento na praça com a imagem em resina do santo.