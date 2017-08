Paróquia São Benedito celebra 50 anos

Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Foi com fogos e com a inauguração do monumento de São Benedito, que a paróquia que leva o nome do santo comemorou seu Jubileu de Ouro para celebrar os 50 anos paroquial. A igreja está localizada no Jardim Colina em Americana.

A missa teve início às 17 horas com a presença de diversos padres da região, além do pároco da igreja, Vilson Júnior, e o bispo diocesano, Dom Vilson Dias de Oliveira. Depois da celebração, Dom Vilson inaugurou uma placa de metal na porta da igreja, com os dizeres do Jubileu de Ouro. Logo depois os presentes foram até a praça em frente a igreja e fizeram a cerimônia para apresentarem a imagem de São Benedito a comunidade. Depois do ritual, os fiéis receberam bolo para comemorar a data.

LEIA TAMBÉM: Festa do Bom Jesus: comunidade unida em prol de uma causa

O padre Vilson, que está a frente da paróquia há quase oito anos, afirma que está data deve ser bem celebrada. “Esse é um momento de alegria, afinal 50 anos não são 50 dias, são muitas lutas, muito trabalho”, diz o padre.