Parceria com Zoológico de São Paulo capacita técnicos de Americana

Os técnicos do Parque Ecológico “Cid Almeida Franco” serão capacitados em laboratórios do Zoológico de São Paulo. A parceria, acertada nesta quarta-feira durante reunião na Capital, prevê o aprimoramento dos profissionais para a execução de projetos de preservação das espécies e cuidados veterinários. Funcionários do parque serão treinados para serviços cotidianos no cuidado com os recintos e no tratamento da água dos lagos.

Os detalhes do convênio foram debatidos entre o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, e o diretor-presidente da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Paulo Magalhães Bressan. A comitiva americanense também contou com a presença do diretor do Ecológico, João Carlos Tancredi, e o vereador Rafael Macris (PSDB).

Giuliani tem a expectativa de que, em dois meses, as primeiras turmas já estejam na Capital. “Eles terão à disposição uma estrutura de primeiro mundo, com equipamentos de última geração”, afirma. E a prefeitura não vai gastar nada com isso.