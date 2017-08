Para a polícia, morte de motorista foi motivada por discussão

O montador declarou ter encontrado o motorista pendurado pelas rédeas de um cavalo que o transportava, ferido por ao menos seis tiros. Ele pediu ajuda em um estabelecimento comercial. O Corpo de Bombeiros chegou a socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos. A perícia esteve no local e apreendeu o aparelho celular do motorista e seis estojos deflagrados.

O crime aconteceu por volta das 5 horas. Um amigo do motorista, um montador de 28 anos, disse à polícia que ambos saíram de um bar e tomaram rumos diferentes, cada um seguiria para sua casa. Instantes depois, no entanto, ele afirmou ter ouvido barulho de disparos de arma de fogo e decidiu voltar para ver o que teria ocorrido.

A Polícia Civil de Americana acredita que a morte do motorista Tiago Marques Fagundes, de 36 anos, na madrugada deste domingo (27), tenha sido motivada por algum desentendimento ocorrido momentos antes em um dos dois bares que a vítima passou antes de ser assassinada a tiros na Estrada Municipal Ivo Macris, no bairro Vista Alegre. Foto: Reprodução Facebook

O delegado que estava de plantão na CPJ (Central de Polícia Judiciária), Robson Gonçalves de Oliveira, disse que a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte) já foi descartada e que também não acredita em execução. “Nada foi subtraído e ele estava até com uma boa quantia em dinheiro. Acho que foi alguma coisa que rolou naquela noite e teve resultado naquela noite mesmo”, afirmou.

Para o delegado, o motorista deve ter se envolvido em alguma discussão que teve como consequência o homicídio. “Ele passou por dois bares, ambos próximos do local do crime. Quatro pessoas já foram ouvidas, mas até agora a autoria ainda está indefinida”, declarou.

O crime está sendo investigado pela CPJ com auxílio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). A morte da vítima repercutiu nas redes sociais. “Somente saudades do primo mais doido e ao mesmo tempo tão amado”, declarou uma prima em sua página do facebook. Em um outro post, uma segunda prima destacou a alegria do motorista. “Obrigada, meu primo, pelas risadas, pela parceria, pelos elogios e por essa alegria que contagiava tudo e a todos”.

O motorista seria enterrado nesta segunda-feira em São Pedro da União (MG), cidade natal dele.