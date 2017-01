Americanense faz dieta do suco por 61 dias e elimina 16kg

Após assistir ao documentário ‘Fat, Sick and Nearly Dead’, a gerente de projetos digitais, cozinheira amadora e redatora freelancer Amanda Armelin, de 29 anos, resolveu colocar em prática a deita do suco.

“O documentário mexeu comigo. Basicamente, eu vi um cara perder muito peso com saúde e, até mesmo, reverter doenças graves, como pressão alta, urticária e diabetes, além de muitos outros benefícios estéticos comprovados, tudo com acompanhamento médico, somente tomando sucos detox com comida crudivegana por 60 dias, e isso me motivou”, ressalta. Segundo Amanda, alimentos crudiveganos são frutas, legumes, verduras e sementes.

Foi, então, que Amanda iniciou a deita, que a princípio era apenas para ‘limpar’ o organismo e iniciar uma reeducação alimentar. “No total, foram 61 dias de full juicing, ou seja, sem mastigar nada, tomando apenas sucos feitos com micronutrientes. Na verdade, esse não era nem o objetivo inicial. Eu queria apenas limpar meu organismo com alguns dias de detox e depois me reeducar para comer. Porém, os dias foram passando e a dieta só foi ficando mais fácil, além de me trazer visíveis benefícios físicos, de bem estar e de saúde. Aí, os dez dias inciais viraram 20, que depois viraram 30, e que aí viraram 60. E eu acabei fazendo um dia a mais só porque não gosto de números redondos”, brinca Amanda, que é natural de Americana, mas atualmente mora em São Paulo.

Em dois meses, Amanda eliminou 16kg. “Baixei seis números nos jeans, uns 70% de celulite, meu cabelo e pele ficaram mais bonitos e, de acordo com exames médicos, (fiz acompanhamento médico e exames antes e depois da dieta), fiquei também mais saudável”, afirma. Foto: Arquivo / Pessoal

Ela conta que preparava os sucos na centrífuga e utilizava apenas frutas, legumes e verduras. “Não existe receita certa, apenas ter o bom senso de não usar muitas frutas devido a alta quantidade de calorias da frutose e evitar as frutas mais calóricas”, explica. Amanda ainda revela que os melhores sucos e os mais divertidos eram os que ela mesma inventava. “A minha regra era sempre colocar no máximo duas frutas e ao menos dois tipos de verduras ou legumes. Particularmente, eu gosto muito dos que continham frutas mais ácidas, como limão, abacaxi, laranja e morango. Quando combinados com couve, gengibre, hortelã, pepino, beterraba e/ou cenoura, ficavam todos sempre incríveis”, enfatiza.

Se você tem receio de arriscar nas combinações, a dica é usar as cores como referência. “Fazer sucos verdes, amarelos, vermelhos ou laranjas podem te ‘guiar’ na hora de combinar sabores. Ah, e falta de tempo não é desculpa: os sucos duram até 24h na geladeira ou até três meses congelados”, sugere.

A quantidade de suco que deve ser tomada varia de pessoa para pessoa. Segundo Amanda, a regra é não passar fome. “Tá com fome? Toma suco, o suficiente para te satisfazer. Apenas para quesitos comparativos, até o décimo dia de dieta, minha média era de 2,5l de suco por dia, divididos em quatro a cinco refeições. Por volta do 50º dia, a média de suco já estava em 1,2l diários, por vários fatores, como o estômago ter diminuído, o organismo estar limpo de impurezas, a digestão ser rápida e o psicológico já acostumado com o fato de não mastigar”, explica. Em média, Amanda gastava R$ 50 por semana para comprar os ingredientes. “Essa dieta líquida, além de ter sido a mais saudável da minha vida, foi também a mais barata. Com menos de R$ 50 eu fazia a festa na feira e passava a semana toda. Corpo e bolso felizes!”, brinca.

Curiosidades sobre os 61 dias da dieta do suco

LIBERAL: Você sentia fraqueza ou mal estar? Ou ficou mais disposta?

AMANDA: Os primeiros quatro dias de qualquer mudança radical na dieta são complicados: seu organismo toma um susto e se vê obrigado a entender e readaptar à sua nova rotina alimentar. Eu senti vontade de desistir todos os dias até o quarto dia. Senti vontade de mastigar. Senti vontade de chorar. Tive diarreia. Tive mau humor. Mas nunca mal estar. Pelo contrário. Depois do quatro dia as coisas só melhoraram e, enquanto a balança ia ladeira abaixo, meu bem-estar foi só ladeira acima. Minha disposição era constante e eu me sentia calma e bem-humorada. Minha pele parecia mais limpa, meu cabelo mais bonito e, acredite se quiser, minha celulite diminuiu muito. Isso tudo sem mencionar que nunca mais tive nenhuma crise de enxaqueca, cólica ou de úlcera, três coisas comuns antes da dieta. Vale lembrar que para fazer 500ml de suco detox, você utiliza uma média de 900g de comida. Isso te faz ingerir uma ‘bomba’ do bem de micronutrientes em sua forma crua e natural, sem o peso da digestão ou as calorias do bagaço descartado pela juicer.

LIBERAL: Nesse período, o que foi mais difícil para você?

AMANDA: Foi extremamente complicado fazer com que as pessoas entendessem que a dieta não era tão restritiva e radical assim, e que eu estava me sentindo melhor e mais saudável do que nunca. As pessoas têm essa mania boba de dar pitaco na decisão da vida dos outros sem ter conhecimento de causa. O que me ajudava a convencê-los era, além de verem os resultados e como eu estava realmente muito bem durante a dieta, informar que estava fazendo tudo com acompanhamento médico.

LIBERAL: E como foi resistir as festas e almoços com amigos?

AMANDA: Eu sempre fui muito determinada. E isso, aliado aos bons e rápidos resultados na balança e na saúde, transformaram os eventos sociais em algo muito fácil de lidar. Algumas pessoas tendem a se enclausurar em épocas de dieta para não cair em tentação, mas sempre tive uma opinião contrária: participei de festas, almoços, passeios, baladas, hamburguerias, pizzas e muitos bares durante esse período, constantemente me lembrando dos benefícios e resultados que a dieta estava me trazendo. Na verdade, foi bastante esclarecedor me lembrar que não preciso beber álcool ou comer alimentos gordurosos para estar com pessoas queridas e me divertir. Essa dissociação me fez muito bem! Foto: Arquivo / Pessoal

LIBERAL: Por ser proprietária da Armelícias Congelados, foi difícil para você conseguir manter a dieta do suco já que tinha que preparar as refeições?

AMANDA: Eu tenho um pequeno negócio de comida caseira congelada há dois anos, mas a dieta não influenciou em nada minha produção. Por ser tão determinada e por já estar acostumada a cozinhar para os outros (refiro-me à fazer e não comer), raríssimas vezes senti vontade de comer algo que estava cozinhando. Aliás, estar de dieta me abriu uma oportunidade nova de negócio e agora vendo também suco Detox nas Armelícias.

LIBERAL: Após o fim da deita do suco, como foi voltar a ingerir alimentos sólidos?

AMANDA: Voltar a ingerir sólidos é complicado, já que tem que ser um processo gradativo que mantém a referência saudável do período de juicing. Existem algumas recomendações básicas, como: evitar proteínas animais por ao menos 3 dias; não ingerir álcool por pelo menos 7 dias; não abusar de temperos (principalmente sal e molhos prontos) pela retenção de líquidos; ‘desmamar’ gradativamente, tentando manter ao menos uma refeição de suco por dia para sempre; tentar manter uma alimentação com o máximo de micronutrientes possíveis, preferencialmente crus.

Voltar aos velhos hábitos é tentador, confesso. Mas olhar para trás e ver os bons resultados é sempre um bom incentivo pra manter o foco. Por isso, o juicing mudou meu estilo de vida. Como carne no máximo duas vezes por semana, álcool uma vez por semana, ainda faço suco para uma ou duas refeições todos os dias e mastigo muito mais. Tem funcionado e me feito muito bem, além de manter o peso perdido.

Dicas para começar o ano focado na dieta

Se seu objetivo é diminuir os ponteiros na balança em 2017, saiba que quatro pontos são fundamentais para começar o ano focado na dieta: estabelecer metas, fazer atividade física, ter acompanhamento nutricional e experimentar novos alimentos.

Para a nutricionista Daniela Kokol Najar, ter um objetivo é fundamental. “Seja qual for a sua meta, emagrecer, ganhar massa magra ou apenas a busca por uma vida mais saudável, precisamos ter disciplina e ser de opinião. Não deixe qualquer viagem, festa, acabar com tudo que já foi conquistado. O prazer nessas ocasiões é muito rápido e a conquista dos seus objetivos essa, sim, vale a pena”, ressalta.

Segundo a profissional, para quem buscar emagrecer, é preciso estar atento a quantidade de carboidratos ingerida. Já os alimentos que não podem faltar são proteínas e boas fontes de gordura, responsáveis por proporcionar maior saciedade. “Iogurtes, queijos magros, castanhas, carnes magras e peixes são ótimas opções”, afirma. Tenha sempre em mãos frutas e oleoginosas, que são ótimas opções para os intervalos entre as refeições. “Na estação que estamos, salada de fruta e água de coco são sempre bem-vindos”, completa a nutricionista.

Agora, além de caprichar na alimentação, a prática de exercícios é fundamental para quem quer emagrecer. Mantenha a frequência mínima de três vezes por semana e, se possível, alterne atividades aeróbicas, como caminhada, corrida e bicicleta, com exercícios de fortalecimento, como pilates e academia.