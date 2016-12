Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Faltando poucas horas para a troca de presentes e a ceia natalina, mascotes tomaram conta do calçadão do Centro de Convivência e esforçaram-se para cativar crianças e pais na véspera. Enfrentando o sol e um calor de quase 30ºC, o porteiro Eduardo Pavan, 43 anos, distribuiu balas e abraços para a criançada. “É mais fácil trabalhar de noite do que de manhã. O jeito é tomar bastante água, tentar ficar na sombra para aguentar. Aqui dentro da fantasia deve estar uns 40ºC”, riu.

Pavan conta que em ano de crise, a solução foi buscar ‘bicos’ e tentar complementar a renda de final de ano, garantindo o presente de toda a família. “Esse é meu primeiro ano, mas estou achando muito legal. É gratificante ver a felicidade das crianças. O que elas tem pedido bastante é uma boneca que anda sozinha. Quase todas as meninas me pediram isso”, revelou.

Aos 16 anos, o estudante Gustavo Novaes disse que já tem experiência como mascote. Nos últimos seis meses trabalhou em meio período alegrando crianças em diferentes datas. “A gente tenta ficar mais perto do trenzinho ou da entrada das lojas, porque tem ar-condicionado. Mas por incrível que pareça, dançar e animar o pessoal já traz alívio no calor. O que não dá é para ficar parado no sol”, comentou. “Nesse Natal o que eu mais fiz foi tirar selfie. É o que os pais e as crianças pedem”, comentou.

Mãe de um garoto de 2 anos, a enfermeira Elisângela Tietre, 31 anos, elogiou a presença das mascotes no centro. “Faz diferença sim. É importante para as crianças. Meu filho ainda não entende muito, às vezes fica com medo, outra hora quer chegar perto, mas acho que sem isso não tem Natal”, comentou.

Movimento no calçadão

Na manhã deste sábado foi intenso o movimento no calçadão. Apesar de cheio, os lojistas garantem que “o pior” já passou. Isso porque nas noites de quinta e sexta, considerados os picos de compra, o comércio precisou até estender informalmente o horário de funcionamento, das 22h para às 23h. A gerente de uma loja de roupas íntimas, Ketlen Sabrina, disse que apesar de fechar as portas no horário estabelecido, ainda precisou de uma hora extra para finalizar o atendimento de todos os clientes. “Foi bem mais lotado. Hoje o centro está cheio, mas mais calmo. O pessoal veio mais para passear e só comprar um ou outro presente que ficou faltando”. Com um estande montado exclusivamente com lingeries amarelas, a gerente explica que este ano a saída desta cor está batendo recordes. “A cada dez lingeries que eu vendo, nove são amarelas. O pessoal está pedindo dinheiro mesmo”, brincou.

