Pagamentos crescem 16% entre 2015 e 2016

Quase metade dos pagamentos – cerca de R$ 27,9 milhões – foi feita no ano passado por agências da Previdência a beneficiários de Sumaré. O número de benefícios concedidos na cidade em 2016 foi de 2.742, em média, já que os pagamentos variam durante o ano. Na região, foram 6.622. De acordo com o INSS, a variação dos valores pagos e do número de concessões ocorre por motivos diversos, como envelhecimento da população e o aumento anual do salário mínimo. Entre 2015 e 2016, o salário cresceu 12%.

Conhecido pelas siglas BPC ou LOAS, em referência à Lei Orgânica da Assistência Social, que a regula, as concessões, de um salário mínimo por mês, atendem idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência que as impeçam, por exemplo, de trabalhar. Em 2016, as concessões feitas pelo INSS nas cinco cidades da região somaram R$ 65,9 milhões ante R$ 56,6 milhões no ano anterior.

O valor repassado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em benefícios de prestação continuada na RPT (Região do Polo Têxtil) aumentou 16% entre 2015 e 2016, segundo um levantamento feito pela Previdência a pedido do LIBERAL.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para ter direito ao benefício mensal é preciso comprovar que a renda por pessoa na família seja menor do que um quarto do salário mínimo vigente que, atualmente, é de R$ 937. Apesar de ser menos conhecido, o BPC paga mais do que o Bolsa Família na região. Neste ano, entre janeiro e julho, foram R$ 43,3 milhões e R$ 30,9 milhões, respectivamente.

Tentativa

Em Americana, segunda cidade na RPT onde mais se pagou BPC em 2016 – cerca de R$ 14,5 milhões –, o idoso Gilberto Rezende, de 68 anos, tenta ter acesso ao benefício, mas enfrenta um imbróglio que envolve até mesmo a polícia.

Seu Tuchê, como ele é conhecido na região da Vila Dainese, onde vive, teria perdido os documentos. Quando tentou, no ano passado, tirar uma nova via no Poupatempo, descobriu que suas digitais já estavam cadastradas com outros dados. E, também, que alguém já estaria recebendo o benefício em seu nome, segundo uma advogada que diz auxiliá-lo, mas pediu para não ser identificada na reportagem.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado por meio de inquérito policial. “Uma pessoa, supostamente registrada com a mesma digital do homem, já foi identificada e a equipe policial faz buscas para encontrá-lo e colher seu depoimento”. Também procurada, a prefeitura não se manifestou.

Mobilização

Seu Tuchê vive em um barraco precário em um terreno na Vila Dainese junto a 11 cachorros. Os animais, garante ele, não passam fome. Apesar de receber ajuda de vizinhos e moradores que o conhecem, e que tentam inclusive construir uma casa de alvenaria para ele, Seu Tuchê não hesita em comprar a comida dos cachorros com o que ganha recolhendo e vendendo materiais recicláveis nas ruas.

AJUDE SEU TUCHÊ

Com a ajuda de doações, moradores tentam ajudá-lo a construir cômodos de alvenaria no terreno onde mora. Quem tiver interesse em doar pode entrar em contato com Alexandre, no telefone 3471-0391.

Lista de materiais que podem ser doados para reformar o lugar onde o idoso vive, na Vila Dainese:

1200 tijolinhos de Andradas

800 blocos de concreto 14 x 19 x 39

75 canaletas concreto 14 x 19 x 39

20 barras de ferro 3/8

10 barras ferro 4.2 mm

25 m² de laje com tamanho do trilho de 5 metros

80 metros de ripa linear

2 kg de arame recozido n. 18

5 kg de arame n. 10

5 metros de areia grossa

5 metros de areia lavada

3 metros de pedra

30 sacos de cimento

1 galão de vedacit 3.6

1 galão de neutra 3.6

3 litros de vedalit

3 barras de cano 100 mm (esgoto)

6 barras de cano 3/4

1 barra de cano 50 mm (esgoto)

1 corpo de ralo 6 polegadas

4 joelhos 90° graus 100 mm (esgoto)

6 joelhos 90° grau 50 mm (esgoto)

30 joelhos 90° ¾

2 adesivos plástico para PVC 175g

5 joelhos 90° 1. 1/5 marrom

1 barra cano 1. 2/2 marrom

5 joelhos 90° grau ½ para ¾ azul, rosca e cola

1 flange de 1. ½

2 flanges de ¾

1 torneira boia para caixa d’agua

1 torneira para pia de cozinha

1 torneira para lavatório do banheiro

1 torneira de lavar roupa

1 lavatório para banheiro

1 vaso sanitário

1 batente 70 cm

1 batente 82 cm

1 porta 70 cm

2 jogos de guarnição

1 fechadura para banheiro

1 fechadura pra quarto

25 m² de piso

14 m² metros de revestimento para banheiro

8 m² metros de revestimento para cozinha

1 poste padrão 127 volts

2 fitas isolante

5 caixinhas para teto 4 polegadas

12 caixinhas para teto 4×2 polegadas

50 metros conduíte 3/4

1 vidro de banheiro 60 x 60

1 veneziana para quarto 1.50 x 1.00

1 pia de 1 m para cozinha

30 metros de cabo flexível de 10 mm preto

30 metros de cabo flexível de 10 mm azul

50 metros de cabo flexível de 2.5 mm preto

50 metros de cabo flexível de 1.5 mm vermelho

6 interruptores simples

8 tomadas

1 chuveiro 127 volts

1 lata seladora 18 litros

1 lata tinta 18 litros

1 galão tinta para ferragens

300 blocos

18 barras de ferro 3/8

5 barras de ferro 4.2 mm

3 metros areia grossa

3 metros areia cava

2 metros pedra