Padre Constantino completa hoje 45 anos de paroquiato

É, o tempo passou rápido. Na noite desta quinta, os católicos celebram na agora Basílica Santuário de Santo Antônio, sua trajetória inesquecível na Matriz. Constantino providenciou o piso, instalou vitrais do pavimento inferior, cercou o prédio com grades, montou o presbitério. Tudo com a ajuda do povo, que sempre ofereceu o que podia para ajudar nas obras. E, naquele altar, o padre celebrou incontáveis batizados, crismas e casamentos. E missas, lógico, Milhares de missas. Constantino Gardinalli virou parte da história de milhares de famílias.

Ele assumiu a igreja em 1972. O templo tinha um piso rústico, precário. Americana era uma cidade pacata, segundo ele, e não havia tantos prédios como agora. “Nem tinha as ruas barulhentas, congestionadas”, disse. Mas o padre faz questão de dizer que ainda é um lugar lindo, de gente amiga, acolhedora. Como no começo.

O padre Constantino Gardinalli atende ao interfone, avisa que já desce, e aparece minutos depois na portaria do prédio, ali na Cândido Cruz. Os passos lentos, com sandálias de tiras. Ele se ajeita no jardim e conversa, sereno, sobre seus 45 anos de paroquiato, tempo que ele esteve à frente da Igreja Matriz de Santo Antônio, transformada recentemente em Basílica. Constantino está hoje com 85 anos.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ah, fiéis de todas as gerações fazem questão de abraçá-lo, conversar, lembrar causos. “Muita gente. Mas sabe como é a cabeça. Já não me lembro de todo mundo”, fala. Os convites para o almoço chegam todo dia. E Constantino, no pedestal dos seus 85 anos, não fica em casa. Vai a festas e restaurantes, participa de encontros. E vai marcar presença até no retiro espiritual marcado para setembro, em Itaici. “Com a bênção de Nossa Senhora e São José, vamos vivendo. Tenho saúde”, diz.

Constantino Gardinalli nasceu em Avanhandava, na região de Lins. Era filho de lavradores. Ainda pequeno, se mudou para Itapira. E desde sempre teve o desejo de ser padre. Foi ordenado no dia 5 de abril de 1959, em Limeira. Trabalhou por uns 6 ou 7 meses na Matriz de Nossa Senhora das Dores, hoje Catedral. De lá, por determinação do então arcebispo campineiro dom Paulo de Tarso Campos assumiu a igreja de Sousas por três anos. Em seguida, passou outros nove na Paróquia de Sant’Ana, em Sumaré.

No começo dos anos 70, ele chegou a Americana. E nunca mais saiu. Constantino só se tornou pároco emérito em 2009. Mas não aposentou a batina. O homem ainda hoje celebra missas em igrejas da cidade toda. Até na Basílica de Santo Antônio, quando convidado.

Ele se mudou para o edifício há 20 anos. É um apartamento amplo, comprado pela Diocese. Lá, Constantino vive com seu cuidador, Raul, de 73 anos. Ele tomou conta do padre nestas duas décadas. Ampara o Constantino aqui e acolá, o tempo todo. E o padre ainda se diverte: “Ele anda meio nervoso, mas vai me aguentando”, ri. Detalhe: o Raul não revela nem o sobrenome. “É um nomão russo, complicado, que não interessa pra ninguém”, disse o cuidador. “O importante é o jornal prestar uma homenagem bacana ao padre. Americana o ama”, concluiu.

AGENDA CHEIA

Constantino ainda conversava animado com a reportagem quando um carro parou na frente do prédio. A motorista buzinou. Era hora marcada para mais um dos compromissos. É assim. Dia após dia.

O padre se levantou, caminhou lentamente até o portão. E fez questão de dizer, no final da prosa, que os católicos devem agradecer a Deus pelos novos tempos da Igreja, hoje comandada por um papa (Francisco) bondoso, carismático e amado por onde quer que ande. “É a Igreja que se moderniza. E prega mais que nunca o amor ao próximo e a caridade”, disse. Constantino se ajeitou no banco do passageiro e disse adeus acenando com as mãos. Até breve, padre.

SERVIÇO

Missa Solene pelos 45 anos de paroquiato do padre Constantino Gardinalli

Data: Hoje, dia 10 de agosto

Horário: 19 horas

Local: Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua

Rua Dr. Vieira Bueno, 150, Centro, Americana