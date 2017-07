Padre Ademir: ‘me sinto lisonjeado por estar nessa comunidade’

Com um mês inteiro de programação religiosa, artística e social, a 9º Festa do Padroeiro Bom Jesus (de 7 a 29 de julho, em Americana) abre as festividades em comemoração ao santo e antecede a celebração religiosa, que acontece entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, dia do Senhor Bom Jesus.

Em entrevista ao LIBERAL, o sacerdote também lembrou da história da paróquia de Bom Jesus, que vai celebrar 60 anos no ano que vem, e falou da felicidade em estar à frente dessa igreja, que carrega toda essa tradição e religiosidade há quase seis décadas. “Eu fico agradecido por contar com essa comunidade”, afirmou. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Confira o suplemento da Festa do Bom Jesus, preparado pelo LIBERAL: www.liberal.com.br/festadobomjesus.

A festa do Bom Jesus chega à sua nona edição. Com foi assumir a paróquia e, também, a festa?

Faz quatro anos que estou à frente da Paróquia do Bom Jesus e, ao assumir, já encontrei a festa e toda sua tradição. Vale lembrar que a festa não começou há nove anos, a festa de Bom Jesus sempre existiu, a primeira festa foi em 1958, porém, essa proporção de uma grande festa teve início devido a demolição da antiga igreja para construção da nova, foi aí que o padre Luís [Antonio Luís Fernandes] pensou numa festa maior, eu apenas dei continuidade, sem pretensão de modificar.

Qual a principal dificuldade em realizar as festividades?

Hoje, a festa ganhou essa proporção, e tanto os coordenadores como até mesmo os frequentadores dizem que não tem como mais voltar atrás, ou seja, diminuir a festa, que já tem uma expressão muito forte não só na comunidade como em toda a cidade. Essa é nossa missão também, manter essa proporção, e manter essa ideia de ser um local bem familiar.

O que o senhor tem a dizer sobre os voluntários?

Eu tenho uma grande tranquilidade em relação à festa porque tenho todo o apoio. Quem realiza a festa, de verdade, são os coordenadores e os voluntários. De forma que eles vão conduzindo, eles vão me comunicando, estou sempre a par do que está acontecendo e vou dando meu aval. A organização sempre começa muitos meses antes, em janeiro, normalmente, já se começa a pensar na festa seguinte. Mas já tivemos casos de acabar uma e já começar a organizar outra, um ano antes. São muitos detalhes para que tudo se realize.

Como é ver a festa crescendo ano a ano, ganhando cada vez mais visibilidade?

É muita satisfação ver a festa crescer e ajudar a igreja a ser finalizada. Eu como padre, fico feliz em ver esse envolvimento, é uma ação de uma causa que é de todos. É prazeroso perceber que houve esse objetivo, e a festa é voltada, ainda, para a construção da igreja, embora muitas pessoas possam pensar que a igreja está pronta. Ainda temos muitos elementos para que ela fique concluída, que são caros. E mesmo assim, quando ela estiver concluída, a festa deve permanecer, por aquilo que eu disse: não tem como diminuir a festa.

Como é a sua relação com a comunidade do Bom Jesus?

Eu fico agradecido por contar com essa comunidade, que tem uma longa data de vida, em 2018 vai completar 60 anos. É uma paróquia cheia de história, primeiro com padre Isaias [Baptistella, fundador], depois com o padre Luís. Eu estando a frente me sinto lisonjeado de encontrar essa comunidade viva, que faz a paróquia ter sua continuidade. Dificuldades a gente sempre encontra, mas de forma que os voluntários sempre estão aí para ajudar, e eu vou como motivador.

A celebração do Senhor Bom Jesus acontece dia 6 de agosto, porque a festa se realiza em julho?

O motivo é devido a outras paróquias da cidade. Quando se pensou nessa festa, em agosto já acontecia a festa de São Domingos, e o padre Luís não queria que as paróquias se “atrapalhassem”, então foi colocada a festa em julho. Além disso, para não se misturar com o religioso, que requer uma atenção especial. Mas, terminando as celebrações sociais, têm início os festivos religiosos.

Programação religiosa

29/07

15h30 – Missa na Capela São Vicente

18h – Missa na Igreja Bom Jesus

30/07

7h, 10h e 18h – Missa na Igreja Bom Jesus

31/07

19h00 – Celebração com a catequese na Igreja Bom Jesus

01/08

19h30 – Terço luminoso na Igreja Bom Jesus

02/08

19h30 – Missa de ação de graças pelos colaboradores e patrocinadores

03/08

19h30 – Espiritualidade Eucarística na Igreja Bom Jesus

04/08

19h30 – Missa na Igreja Bom Jesus

05/08

18h – Missa na Igreja Bom Jesus

06/08 – Dia do Senhor Bom Jesus

9h – Missa especial na Igreja Bom Jesus com a presença da Orquestra Sinfônica de Americana