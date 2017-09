Paciente relata espera de oito horas por atendimento

Em contato com a reportagem, Simone, grávida de cinco meses, relatou a demora à assistente social do hospital e foi informada de que apenas os casos de emergência e urgência seriam atendidos. Foto: Arquivo / O Liberal

A auxiliar de limpeza disse ter reclamado a uma das recepcionistas do hospital e esta teria dito que a prefeitura não pagou o salário dos médicos clínicos gerais e, portanto, nenhum havia comparecido para o trabalho neste sábado. “Ela disse que o plantão iria trocar em 30 minutos e que, se eu tivesse sorte, talvez fosse atendida ainda hoje”, finalizou. O plantão médico seria trocado às 19h deste sábado.

Questionada, a Secretaria de Saúde de Americana, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que não há qualquer tipo de atraso nos pagamentos dos médicos e que o hospital contava neste sábado com dois clínicos gerais, um médico emergencista e um pediatra e que, com a troca do plantão, às 19h, o número de clínicos gerais passaria para três.

A administração afirmou ainda que os atrasos no atendimento se deram em função da alta demanda registrada no HM durante este sábado, mas reforçou que todos os pacientes seriam atendidos.